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ライチュウ　デルタ種　δ種　PSA9 ポケモンカード
商品番号 W11260663122
商品名

ライチュウ　デルタ種　δ種　PSA9 ポケモンカード
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 3,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ライチュウ　デルタ種の鑑定済カードです。PSA9の評価を頂いております。写真の状態のまま、破損や濡れ防止措置を施して発送させていただきます。(ケースから出して、などでは無いです。)お写真をご確認頂き、ご検討いただけますと幸いです。即購入ok
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