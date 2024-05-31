ホロライブ ウエハース コンプ コンプリート カード トレカ

コンプリートでお求めの方、即購入可能です。コンプでご購入いただいた方は匿名配送にて、バラ売りの方は普通郵便にて発送させて頂きます。普通郵便は+120円で匿名配送に変更可能です。バラ売りは下記の表記価格になります。複数枚購入したい場合は、例:そらを5枚購入したいのですがありますか？とコメントしていただけましたら確認させて頂きます。グループカードは期生により売れないものもあるためコメントしていただけますと幸いです。┈┈┈┈┈┈┈┈┈バラ売り┈┈┈┈┈┈┈┈┈ときのそら/300円ロボ子さん/300円星街すいせい/500円さくらみこ/350円AZKi/600円夜空メル/300円アキローゼンタール/300円赤井はあと/300円夏色まつり/300円湊あくあ/350円紫咲シオン/300円百鬼あやめ/300円癒月ちょこ/300円大空スバル/300円大神ミオ/500円戌神ころね/300円白上フブキ/350円猫又おかゆ/350円兎田ぺこら/350円不知火フレア/350円白銀ノエル/300円宝鐘マリン/390円常闇トワ/バラ売り不可天音かなた/300円角巻わため/300円姫森ルーナ/550円桃鈴ねね/300円雪花ラミィ/300円獅白ぼたん/300円尾丸ポルカ/350円沙花叉クロヱ/1500円風真いろは/1400円博衣こより/1100円鷹嶺ルイ/500円ラプラスダークネス/990円



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