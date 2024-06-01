

水彩画 「ビクトリアン クウォーター」 M・シマンデル作 水彩画 「ビクトリアン クウォーター」 M・シマンデル作



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水彩画 「ビクトリアン クウォーター」 M・シマンデル作 水彩画 「ビクトリアン クウォーター」 M・シマンデル作

水彩画 「ビクトリアンクウォーター」M・シマンデル作≪明るい陽射しを捉えた水彩作品。色の滲みが美しい。≫彼女は6歳の時には芸術家になると決めていた。1969年大学を卒業すると画家としての活動を始め、数々の賞をとる。現在カリフォルニア中部で芸術家の夫と息子と暮らしている。アメリカ水彩画協会の認可を受けたメンバー。人々が高揚し、人から人へ良い気持ちが伝わるような絵を描きたいという。・絵画など詳しくないので、アートポスターかどうかは判断できません。・写真が全てです・商品の状態については、画像の方でご確認ください。・神経質な方、完品をお求めの方の入札はご遠慮ください。⭐︎ご質問などありましたら、購入前にコメントからよろしくお願いします。⭐︎いいね！があっても時期を見て削除し再出品しますので、気になりましたらコメントしてください。⭐️他にも出品しておりますので、興味のある方はご覧ください。^_^☆同梱してよろしければお値引き可能ですので併せてご検討の程、宜しくお願い致します☆