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BTS sys final ミニフォト コンプ ユンギ メモリアルラベル トレカ
商品番号 G61618178510
商品名

BTS sys final ミニフォト コンプ ユンギ メモリアルラベル トレカ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSsysfinalソウルコンミニフォトのコンプとメモリアルラベルタグ付属トレカユンギのセットになります。全て公式にて購入後自引き、交換したのちファイルに収納していた為、汚れ等はないとは思いますが1度人の手に渡っているものですので、ご了承ください。ご希望でしたら箱お付けします。即購入⭕️値下げ、バラ売り❌おまとめ買いのみお値下げ可能⚠️値下げ待ちのいいねいりません。只今BTSのグッズ卒(ペン卒)のため、今後もBTS関連のグッズを多数出品する予定です。当方ユンギペン、マンネラインをよく引いていたため、ユンギとマンネライン多めです。質問等ございましたら、コメントお願い致します。BTSミニフォトコンプリートテヒョンジョングクジミンジンユンギホソクナムジュンユニット12345678①②③④⑤⑥⑦⑧防弾少年団バンタンホソクJ-HOPEチョンホソク109公式缶バッジlyssys花様年華アンカバうちわ団扇ミニフォトトレカweplyHappyEverAfterソクジンユンギホソクジミンテヒョンテテジョングクfinalwingsナムrmスローガンマジックショップMAGICSHOPMOSウィンパケMemoriesweverseone
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