輪島塗り　夫婦椀　お椀

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商品詳細
輪島塗夫婦椀椀サイズ寸法:φ112×H72定価26500円新品未使用ですが長期蔵保存で骨董品の為に神経質な方はご遠慮下さい。箱は裏に少し汚れあり。必要であれば箸はプレゼントコメント下さい。
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http://narcologia.ru/goods/rouge768810.html
http://narcologia.ru/goods/approximate805220.html
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