★3連休限定のお値下げ中★サンキョウフルート SANKYO ヤマハYAMAHA

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★三連休限定の価格です(9月18日まで)★恐縮ですが19日に8万6500円に戻します☆サンキョウフルートエチュードetude★掘り出しのヘッドクラウン★新品のエチュードのお値段は税込26万9500円です今年の7月に全体バランス調整と磨きを専門のリペアマンにお願いしました楽器店で試奏して以来吹いていませんサンキョウエチュードP.A・頭部管銀製シルバー925・カバードキィ・オフセット・ニューEメカ搭載・木製掃除棒・Cガード(R5年7月より使用開始)サンキョーはエチュードから総銀製まで全体的に明るく華やかでキラキラした音色で綺麗に鳴りますこちらの商品は90年代の楽器になります写真2枚目は削り出しのヘッドクラウンです私はこのヘッドクラウンの方が音が好きです写真5枚目にありますように小さなキーが「ニューEメカ」です。(3オクターブ目のミを出しやすくする為のオプション)このキーを小さくすることで通常のEメカと同様の効果がえられるようになりました写真6枚目ハードケースはプラスチック製のため、長期の使用で合皮がボロボロになるという不具合が起きません。ですので、長く使い続けることが出来ます写真7枚目タンポの状態は良好です写真8枚目、頭部管銀製のシルバー「925」の刻印があります。頭部管と管体の合わせる位置の目印であるハートのシールはそのままにしておきます写真9枚目はソフトケース(写真10枚目・内側がモコモコしてクッション性があります。通常の使用による汚れやほつれが少々あります)木製のお掃除棒とCガードです写真10枚目は2023年7月に全体の磨きとコルク交換を行った証明です丁寧な対応を心掛けております分からないことがあったら何でも聞いて下さい気持ちの良いお取り引きがしたいです宜しくお願い致します#サンキョウフルート#SANKYOflute#ヤマハフルート#YAMAHA#ミヤザワフルート#MIYAZAWA#パールフルート#Pearl#ムラマツフルート#MURAMATSU#made_in_Japan