TC ELECTRONIC ベースアンプヘッド BH550 本体のみ ジャンク

14,380円→10,000円TCELECTRONICティーシーエレクトロニックベースアンプヘッドBH550本体のみ。電源コードもありません。動作確認時、電源入れ2-3分で保護モードに移行、LED点滅ファン動作不安定、チューナー可動不安定。その他動作の状況については分かりかねます。以上の理由からジャンク品扱いとなります。修理前提、部品取りなどにお使いください。ご理解いただける方のみ購入をご検討ください。商品自体は全体的にきれいで中古品としては良好な状態です。即購入OK！即日発送！その他分からないことがありましたらお気軽にお問い合わせください。●TonePrint対応BH550/BH800は両機種ともコンプやオーバードライブ、オクターバー、コーラス、フランジャーなどベース用にチューニングされたエフェクトデータを本体にロードできるTC独自の「TonePrint」テクノロジーに対応し、2種類のTonePrintファイルを切り替えて使用することが可能です。●インテリジェントEQ搭載BH550/BH800に搭載されている4バンドEQセクションは、それぞれ固定の周波数帯域を操作するのではなく、ツマミのブースト／カット位置によって操作するターゲット周波数が自動的に変更されるよう、ベース用に最適化されています。●チューナー内蔵BH550/BH800は4～6弦ベース対応のチューナーを内蔵。楽器を抱えてアンプをセッティングする流れの中で、一気にチューニングまで済ませることができます。電源：100-240V、50/60Hz定格パワー：550Wスピーカー・アウトNeutrikSpeakonコネクター、最小負荷：4Ohmsバランス・アウト：バランスXLR、プリ／ポストEQ切り替え、最大出力+2dBu、最適負荷インピーダンス600Ohmsリハーサル・イン：1/8インチ・ジャック、iPod接続対応湿度：最大90%（結露なきこと）重量：2.8kg仕上げ：ブラッシュならびにアノダイズ・アルミニウム・フロントプレート／メタル・シャーシ



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