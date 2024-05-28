明治初期 極上 青木木米 九谷 金彩赤絵人物図 酒器揃 共箱入 ...

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商品詳細
酒器揃九谷焼極上青木木米明治初期金彩赤絵人物図猪口 五個徳利 二個共箱入り特別注文品諏訪神社造営50周年記念品として九谷焼に依頼品木米の素朴な人物の表現が素晴らしい品です。宜しくお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/ramshackle120766.html
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http://narcologia.ru/goods/forthcoming927392.html
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