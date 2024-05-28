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【未使用】PT-5D AC POWER DISTRIBUTOR with DC…
商品番号 G81211784657
商品名

【未使用】PT-5D AC POWER DISTRIBUTOR with DC…
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 12,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【PT-5DACPOWERDISTRIBUTORwithDCPOWERSUPPLY】ブランド：FREETHETONEサイズ　：256×55.2×37.6（W×D×H/mm表記）色　　　：黒色用途　　：ギターベース兼用電源　　：DC9Vアイソレーテッド出力端子重量　　：485g定価　　：¥30,800整理のため出品致します。趣味で使用していた程度ですので、目立った傷もなく比較的美品となっております。商品URLhttp://www.freethetone.com/products/detail61/当商品は本品・外箱・説明書等、全て完品となっております。あくまで中古品ですのでご理解いただける方のみご購入お願い致します。厳重に包装してお送りいたします。質問等ありましたらご購入前にお願いします。ノンクレームノンリターンでお願いします。値引き交渉も承っておりますので、気軽にコメントの程よろしくお願い致します。
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