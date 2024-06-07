夢グループ　カラオケ１番　動作確認OK

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商品詳細
夢グループのカラオケ１番 YK3008高齢の父親が通販で購入してみたところ、使いこなせず未使用のまま放置されてたものです。断捨離中なので出品します。詳しくないので説明できませんが、お試しで接続してみたところ使用できました！300曲は内臓されているようです内臓曲は、写真では全部アップできませんでしたがネットで検索するとわかります。テレビ画面にカラオケ映像がでます前半は、演歌(美空ひばりなど)童謡がありました箱が経年劣化で傷みあります中身は未使用なのでキレイですよろしくお願いいたします#カラオケ１番#カラオケ#カラオケマイク#演歌#童謡#夢グループ
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