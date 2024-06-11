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【真作】山岡鉄舟/書/幕末・明治/掛軸/名家伝来/AA-414
商品番号 M29327017101
商品名

【真作】山岡鉄舟/書/幕末・明治/掛軸/名家伝来/AA-414
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 5,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【模写】【参考】山岡鉄舟　　　幕末から明治時代の幕臣、政治家、思想家。剣・禅・書の達人としても知られる。【作品状態】本紙は紙本です。本紙は経年による時代汚れ、中央に多数の虫穴、数ヶ所のシミ、巻シワなどあります。表装は紙表装で、全体に時代汚れとシミ、多数の虫穴、地に多数の水シミ。巻シワなどあります。巻裏は多数の虫ナメあります。　　　　　紙箱付　　　　軸丈　　縦　183㎝×幅　90㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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真作】山岡鉄舟/書/幕末・明治/掛軸/名家伝来/AA-414-
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