

真作】山岡鉄舟/書/幕末・明治/掛軸/名家伝来/AA-414- 真作】山岡鉄舟/書/幕末・明治/掛軸/名家伝来/AA-414-



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【模写】【参考】山岡鉄舟 幕末から明治時代の幕臣、政治家、思想家。剣・禅・書の達人としても知られる。【作品状態】本紙は紙本です。本紙は経年による時代汚れ、中央に多数の虫穴、数ヶ所のシミ、巻シワなどあります。表装は紙表装で、全体に時代汚れとシミ、多数の虫穴、地に多数の水シミ。巻シワなどあります。巻裏は多数の虫ナメあります。 紙箱付 軸丈 縦 183㎝×幅 90㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。