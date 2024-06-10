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S.H.Figuarts(真骨彫製法)クウガアメイジングマイティ新品未開封品
商品番号 L66180053978
商品名

S.H.Figuarts(真骨彫製法)クウガアメイジングマイティ新品未開封品
ブランド名 エスエイチフィギュアーツ
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

仮面ライダークウガシリーズS.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダークウガ　アメイジングマイティ新品未使用未開封品輸送箱も未開封のため、不具合等ございましたらメーカーにお問い合わせ下さい。
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