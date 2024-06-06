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おじょうさま　SR 美品
商品番号 X48605227803
商品名

おじょうさま　SR 美品
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,082 円
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商品詳細

すぐスリーブに入れてます。神経質な方はご遠慮ください。素人保管ですのでプレイ用でお願いします。スリーブに入れて硬質カード、または段ボールに入れて雨濡れ防止して発送致します。
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