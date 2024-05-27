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【人気モデル】MPC LIVE 2 AKAI 専用ハードケース付き
商品番号 R96618881882
商品名

【人気モデル】MPC LIVE 2 AKAI 専用ハードケース付き
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 31,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気モデル　MPCLIVE2AKAI専用ハードケース付き専用ハードケース、ケーブル付きです。ケース付きは中々なく、貴重です。作ったビートがいくつか残ってます。使用回数も少なく美品です。付属品は以下です。ACアダプター専用USBケーブル説明書ハードケースこの商品は値下げ不可ですサンプラー　ビートメイク　ビートマシン#AKAI#MPC#MPCLIVE
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