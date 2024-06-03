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カイ SAR
商品番号 F48968903269
商品名

カイ SAR
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カイSAR236/172トレーナーズ◎すぐスリーブ保管し暗所で保存していました.※素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。※丸で囲んだところ表面⇸初期凹みあり※お値下げ不可ポケカポケモンカードトレカトレーディングカードポケモン
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