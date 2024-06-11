【即日発送】TASCAM model12 ミキサー\u0026専用バッグ※おまけ付き

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期間限定10/10まで47000円→45000円に値下げ中サウンドハウスで新品購入しました。ミキサー本体購入時価格:¥66,800（税込）TASCAM(タスカム)CSMODEL12 Model12専用キャリングバッグ購入時価格:¥8,210（税込）写真のものが全てとなります。※SDカードおまけでおつけします。過度な値下げ交渉は不可になりますのでご了承下さい。2chのHAのツマミ欠損しています。それ以外は傷等はほぼありません。非喫煙です。箱がないので、専用バッグに入れて、梱包して送りたいと思っています。■機能一覧・最大8トラックのパンチイン・パンチアウトが可能・16入力/14出力USBオーディオインターフェース機能でDAWとのオーディオデータの入出力が可能・14chミキサー入力(10モノラルXLR/TRS-バランス、2TRS-バランスステレオペア)・10chマイクプリアンプ、CH1～CH8にはクリアな音色のTASCAMUltra-HDDAマイクプリアンプを装備・オーバーロード(OL)付シグナルLED搭載ゲイン調整ノブ(CH1～CH12)を装備・各チャンネルの入力ソース切り替えに(LIVE/PC/MTR)モードスイッチを装備・便利な1ノブコンプレッサーをモノ入力チャンネル(CH1～CH8)に装備・入力には3バンドEQ装備、CH1～CH8にはミッドパラメトリックEQ(中域周波数可変型)装備・100Hzローカットフィルター(CH1～CH12)・全てのXLRマイク入力には+48Vファントムパワー対応・3つのAUX系出力、AUX1(pre)、AUX2(pre/post切替付き)、FX(post)・各入力セクションにミュート、MAIN/SUBバスアサイン、PFLスイッチを装備・AAC、SBCコーデック対応のブルートゥース(Bluetooth?5.0)入力・CH13/14ライン入力にはRCAピンと3.5mmステレオミニジャックを装備■サイズ：430(W)×112.9(H)×463(D)mm(サイドパネル、突起部を含む)■重量：7kg#mixer#recorder#controller#TASCAM#Model12#ミキサー#DAW#DTM