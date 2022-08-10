藤井風　ミッチャム　グッズ　缶

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商品詳細
藤井風 ミッチャム缶 新品未開封ミッチャム仕様：本体：高さ125mmx直径83mmミッチャム看板：60mm（脚付き）/40mm(看板のみ)HEHNコースター：直径88mmx厚み2.5mm素材：PVCHEHNティースプーン：長さ90mmx幅47mm素材：ステンレス、クロームメッキ
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