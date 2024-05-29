根付 木彫り 骨董 在銘 松山

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商品詳細
木彫りの根付魚を背負った老爺です。写真のものが全てです。詳細は写真にてご確認ください。※値下げ不可【サイズ】高さ：約5.1cm幅：約3.2cm奥行：約4.4cm主題···人物・人形素材···木彫
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