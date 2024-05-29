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- おまけ付● ブルマァク 力道山 ソフビ /日本プロレス/メディコム・トイ
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商品詳細
高さ約24cm。本体美品。ブルマァク×電人新復刻版メディコムトイインターナショナル・ヘビー級チャンピオンベルト付！ヘッダー、袋あり。※おまけで力道山の雑誌(ポスター無し))をお付けします！値引不可！希少入手難ソフビ！宜しくお願い致します。即購入OK！！#ブルマァク#マルサン#ポピー#ヴィンテージ#ウルトラ#ガチャ#HG#超合金#プラモデル#ソフビ#ソフビ#フィギュア#ウルトラマン#ウルトラセブン#昭和レトロ
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力道山 ブルマァク新復刻ソフビ（モノクロバージョン） - スポーツ