おまけ付○ ブルマァク 力道山 ソフビ /日本プロレス/メディコム・トイ ...

高さ約24cm。本体美品。ブルマァク×電人新復刻版メディコムトイインターナショナル・ヘビー級チャンピオンベルト付！ヘッダー、袋あり。※おまけで力道山の雑誌(ポスター無し))をお付けします！値引不可！希少入手難ソフビ！宜しくお願い致します。即購入OK！！#ブルマァク#マルサン#ポピー#ヴィンテージ#ウルトラ#ガチャ#HG#超合金#プラモデル#ソフビ#ソフビ#フィギュア#ウルトラマン#ウルトラセブン#昭和レトロ



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