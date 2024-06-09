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セール中…チャン・グンソク直筆サイン入り2Lサイズ写真…③
商品番号 T43213796640
商品名

セール中…チャン・グンソク直筆サイン入り2Lサイズ写真…③
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,488 円
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商品詳細

セール中商品…チャン・グンソク直筆サイン入り2LサイズフォトJangKeun-suk127㎜×179㎜サイズ新品…極美品…撮影時のみ開封‥‥フォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します。チャン・グンソク韓国の俳優、歌手、モデル。2010年1月よりソウル市広報大使を務めている。出生地：韓国丹陽郡生年月日：1987年8月4日(年齢35歳)身長：182cmレコードレーベル：ユニバーサルミュージック書籍：チャン・グンソクのLoveレシピ値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
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