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旧裏　ルギア　ポケモンカード
商品番号 L37530109828
商品名

旧裏　ルギア　ポケモンカード
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモン旧裏ルギアのカードです。昔集めておりましたが、今は使わなくなった為、出品致します。
http://narcologia.ru/goods/perpetual381246.html
http://narcologia.ru/goods/tenet438963.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant785782.html
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