Fate Zero FGO セイバー陶器フィギュア

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商品詳細
即購入可ローソンの懸賞で当選した物です飾ること無く棚に保管していました開封時に梱包の発泡スチロール部分が少し欠けています
http://narcologia.ru/goods/enquire925289.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion956378.html
http://narcologia.ru/goods/stair721000.html
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