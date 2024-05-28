コトブキヤ ARTFX+ デアデビル 2体セット MARVEL

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商品詳細
ARTFX+デアデビルレッド\u0026ブラック2体セット数年前にオークションで購入し、ダンボールに入ったままの状態で保管していた未開封品です。新品未開封ですが、購入後数年経っていることをご理解ください。素人保管の為、神経質な方はご遠慮願います。コトブキヤkotobukiyaMARVEL
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