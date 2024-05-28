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商品詳細
ネパール、カトマンズで購入。額とものサイズ、縦75センチ横56センチ。絵のサイズは縦60センチ横45センチ額の購入は高島屋でし、表装も高島屋でしていただきました。ネパール人が手書きで書いたもので本人から購入いたしました。素材は紙です
http://narcologia.ru/goods/Persia788288.html
http://narcologia.ru/goods/protein795034.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate894477.html
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