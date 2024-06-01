オーディオテクニカ AT-PMX5P ポータブルマルチミキサー

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商品詳細
オーディオテクニカAT-PMX5PポータブルマルチミキサーAT-MA2の上位機材になります。プラグインパワー対応のミニジャックがあるのでRoland（ローランド）バイノーラルマイクロホンイヤホンCS-10EMが直接接続出来るので、バイノーラル、ASMR配信や動画が可能です。また、左右のバランスや音量などの微調整も出来るのでとてもオススメです！動作良好。使用感や小傷こそあるものの良好です。#audio-technica#オーディオテクニカ#オーディオテクニカAT_PMX5Pポータブルマルチミキサー種類...ミキサー
http://narcologia.ru/goods/recycling912214.html
http://narcologia.ru/goods/capitation571808.html
http://narcologia.ru/goods/Persia666588.html
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AT-PMX5P｜AVアクセサリー：イクイップメント｜オーディオテクニカ
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