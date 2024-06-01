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オーディオテクニカ AT-PMX5P ポータブルマルチミキサー
商品番号 K61505755479
商品名

オーディオテクニカ AT-PMX5P ポータブルマルチミキサー
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーディオテクニカAT-PMX5PポータブルマルチミキサーAT-MA2の上位機材になります。プラグインパワー対応のミニジャックがあるのでRoland（ローランド）バイノーラルマイクロホンイヤホンCS-10EMが直接接続出来るので、バイノーラル、ASMR配信や動画が可能です。また、左右のバランスや音量などの微調整も出来るのでとてもオススメです！動作良好。使用感や小傷こそあるものの良好です。#audio-technica#オーディオテクニカ#オーディオテクニカAT_PMX5Pポータブルマルチミキサー種類...ミキサー
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