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- 送料込【逢絢亭】茶道具 蓋置 平戸焼 青磁 夜学蓋置 横石嘉助 共箱入り
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商品詳細
まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、平戸焼の蓋置になります。作者は、横石嘉助さんです。すっきりとした青磁の色合いで、これから季節に良い夜学の形の蓋置になります。大きさは、直径が約６ｃｍ、高さが約５ｃｍで付属品は共箱です。こちらは新品ですが、送料込みの１割引きで出品しています。
http://narcologia.ru/goods/Sydney509049.html
http://narcologia.ru/goods/message573727.html
http://narcologia.ru/goods/plaque837607.html
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