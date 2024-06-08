有田焼　名工　田中一位作　白磁　おうとつ造　三脚　香炉　茶道具　香道具

有田焼【名工】【田中一位】作 白磁 おうとつ造 凹凸造 三脚 香炉 茶道具 香道具 です未使用品！ですが共箱を処分してしまい お箱がございませんので 『未使用に近い』にて 状態申告いたしました！径 約11.7cm 高さ(本体のみ蓋は含まず) 約8.2cmお箱はございません ご了承ください！【Google検索❗️】は メルカリぽんちゃん で…3B/NO.B190000151296NO.R1T.OUE.BNO11#伊万里 #古伊万里 #有田焼 #有田#佐賀県 #嬉野市 #一位窯#白磁 #香炉 #茶道具 #茶器 #香道具#香道 #お香 #香木 #飾り物 #置物#オブジェ #おうとつ造種類...香炉



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