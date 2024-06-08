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有田焼　名工　田中一位作　白磁　おうとつ造　三脚　香炉　茶道具　香道具
商品番号 Q65663494218
商品名

有田焼　名工　田中一位作　白磁　おうとつ造　三脚　香炉　茶道具　香道具
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

有田焼【名工】【田中一位】作　白磁　おうとつ造　凹凸造　三脚　香炉　茶道具　香道具　です未使用品！ですが共箱を処分してしまい　お箱がございませんので　『未使用に近い』にて　状態申告いたしました！径　約11.7cm　　　高さ(本体のみ蓋は含まず)　約8.2cmお箱はございません　ご了承ください！【Google検索❗️】は　メルカリぽんちゃん　で…3B/NO.B190000151296NO.R1T.OUE.BNO11#伊万里　#古伊万里　#有田焼　#有田#佐賀県　#嬉野市　#一位窯#白磁　#香炉　#茶道具　#茶器　#香道具#香道　#お香　#香木　#飾り物　#置物#オブジェ　#おうとつ造種類...香炉
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