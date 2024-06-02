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EV-30 DUAL EXPRESSION PEDAL
商品番号 V72336992150
商品名

EV-30 DUAL EXPRESSION PEDAL
ブランド名 ボス
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EV-30DUALEXPRESSIONPEDALBOSS本体に経年による細かな擦り傷が見受けられますが、使用頻度も低く全体的に美品の部類と思います。箱、説明書、付属品あり。#BOSS#EV_30DUALEXPRESSIONPEDAL種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/moisture478169.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic598112.html
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