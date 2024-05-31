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小林流木工房　小林太平作　流木竹製　漆塗　椀　茶器　銘竹心　共箱　V　R5174
商品番号 B76483095642
商品名

小林流木工房　小林太平作　流木竹製　漆塗　椀　茶器　銘竹心　共箱　V　R5174
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 6,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（椀）高さ約７．５cm　幅約１３cm×約１１cm（茶器）高さ約５．５cm　幅約６．５cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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小林流木工房　小林太平作　流木竹製　漆塗　椀　茶器　銘竹心　共箱　V　R5174
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