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- 小林流木工房 小林太平作 流木竹製 漆塗 椀 茶器 銘竹心 共箱 V R5174
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商品詳細
大きさ （椀）高さ約７．５cm 幅約１３cm×約１１cm（茶器）高さ約５．５cm 幅約６．５cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/monophonic281612.html
http://narcologia.ru/goods/waveform701617.html
http://narcologia.ru/goods/conception351657.html
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