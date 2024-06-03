スワロフスキー マスカレード コロンバイン 2000年限定 飾り台・プラーク付き

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商品詳細
スワロフスキーマスカレードコロンバイン2000年SCS会員限定品飾り台・プラーク付きSwarovskiMasqueradeColumbineメーカー：スワロフスキー（SWAROVSKI）サイズ：高さ18㎝幅７cm奥行き７cm付属品：純正外箱純正内箱証明書飾り台プラーク■スワロフスキーの2000年SCS会員限定の品、マスカレードコロンバインです。1999年からの三部作「マスカーレード」の第2弾となります。■傷や欠けはなく、大変良い状態です。飾り台・プラークも良い状態です。外箱は多少のスレや汚れ、破れがありますが、全体的に良い状態です。プラークと飾り台も元箱がございます。確認のため、写真をよくご覧いただきますよう、お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/protein692934.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement903899.html
http://narcologia.ru/goods/conception942657.html
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