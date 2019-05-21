ホットトイズ　ブラックウィドウ　エンドゲーム　アベンジャーズ

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【フィギュア】ホットトイズ ブラック・ ウィドウ （アベンジャーズ/エンドゲーム版）開封レビュー

ホットトイズ 1/6アクションフィギュアブラック•ウィドウ エンドゲームコレクション整理の為、出品になります開封品です。 ●購入後、素立ちでガラスケース内にて展示していました。その他目立った汚れ・パーツの欠品はありません。素人検品ですが状態は良好で綺麗かと思います。パッケージに大きなダメージはないですが、スレや小キズ等あるかと思います。あくまで個人保管の為、本体や箱に見落とし等ある場合がありますので細かな状態を気にする神経質な方は購入をご遠慮ください。商品に特に問題はないかと思いますが、完璧品をご希望の方もご遠慮ください。●ホットトイズムービーマスターピース他にも出品•近日出品予定です•アイアンマン マーク5ダイキャスト•アイアンマン マーク85（マーク50ダメージヘッド付き）•キャプテンアメリカ エンドゲーム•ソー インフィニティ•ウォー•ホークアイ•ハルク エンドゲーム•デッドプール2•ワンダーウーマン1984•ハルクバスターデラックス版hottoysフィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/6