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ポケモンカード　ゲッコウガ　XYミラー　美品　進化セット
商品番号 F38189960030
商品名

ポケモンカード　ゲッコウガ　XYミラー　美品　進化セット
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,494 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。【未使用】ポケモンカード　XYミラー　３枚セット・ケロマツ　あわ・ゲコガシラ　みずぶんしん・ゲッコウガ　かげぬい素人目で美品ではありますが、トラブル防止のためプレイ用でお願いします。写真にて御納得の上、商品の購入をお願いいたします。スリーブに入れて大切に保管しています。【即購入可】【値下げ不可】折れ曲がり対策をして発送致します。※送料無料での価格のため値下げ交渉はご遠慮ください。
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