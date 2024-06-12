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- BBM2023 2nd 25枚限 田中陽希 始球式直筆サインカード
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商品詳細
コメント・ご購入前にプロフ一読いただければと思います。画像が見づらく申し訳ありません。BBM20232nd25枚限定田中陽希さんの始球式直筆サインカードです。折れ・濡れ防止の上発送いたします。北海道日本ハムファイターズBBM始球式パラレル直筆サインプロアドベンチャーレーサー
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