Vinetoneパワードアッテネーター

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商品詳細
アッテネーターでとても評判の高いVinetone製です。Vinetoneは個人でハンドメイドで製作されているビルダーさんです。様々なアッテネーターを試して来てインターネットで見る多くのユーザーのコメント通りサウンドが1番良いと感じました。操作もシンプルで使いやすく、FXLOOP機能があるのでSendReturnが無いアンプでも空間系をプラスしたい使い方もできます。左側のサイド面ですが、購入時から4箇所の加工痕の小さな穴が空いております。(写真5、6)製品の機能面で問題ありませんがご理解の上お求めください。以下仕様です。電源100v最大許容入力100w最大出力4Ω120w、8Ω80w、16Ω50wアンプ適合インピーダンス4-16Ωスピーカー適合インピーダンス4-16Ω付属品は本体、取説、電源コードのみとなります。元箱、スピーカーケーブルの付属はありません。しっかりプチプチで梱包してヤマトにてお送りいたします。よろしくお願いします。
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