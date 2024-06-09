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■B'z　glory days 会場限定スペシャルキーチェーン
商品番号 V27038496646
商品名

■B'z　glory days 会場限定スペシャルキーチェーン
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 7,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2008年のグッズになります。当時、会場販売のみで32種類のパーツの中から8個をセレクトして作ったキーチェーンになります。青と赤の2種セット。ケーズに入れたまま使用はしておりませんのできれいな状態です。ケースに赤の色移りあり。写真参照
http://narcologia.ru/goods/Stanford970673.html
http://narcologia.ru/goods/conception943457.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic43237.html

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