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- ■B'z glory days 会場限定スペシャルキーチェーン
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商品詳細
2008年のグッズになります。当時、会場販売のみで32種類のパーツの中から8個をセレクトして作ったキーチェーンになります。青と赤の2種セット。ケーズに入れたまま使用はしておりませんのできれいな状態です。ケースに赤の色移りあり。写真参照
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http://narcologia.ru/goods/conception943457.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic43237.html
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