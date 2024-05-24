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- イタリア製複製画 『読者する少女』 フラゴナール
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商品詳細
フランス人画家 ジャン-オノレ-フラゴナールの作品 『読書する少女』八角形のイタリア製の額縁や原色ではない 古めかしい淡い色味も良い感じです。 (当初からの色味です)八角形は風水的には非常に良いらしいです。すべての方角から吉が舞い込む そうです♪昔の古い絵画 額縁になります。 特記する事は額縁の留め具が外れて(抜け)しまう所があります。 ホチキス系で留めてある感じで経年もあるからでしょうか？！(小さいコの字型の留め具が使われています)⑧参照 気になるようなら 何かでしっかり留めて下さい。 外れやすいという事をご承知下さい。 飾るのに問題はありません。他、額上に欠け 絵にスレあり。ご確認 ご納得された方のみお願いします。ヴィンテージにご理解下さい。お部屋の真ん中あたりにドーンと飾って頂けたら とても素敵だと思います。 額が珍しい型でゴールドがゴージャス！ 大切に引き継いで頂ける方にお譲りしたいと思っています。サイズ約68×約58 前面にガラスがないタイプ。片手で持てます。メルカリだけの出品です。 ご注意下さい。丁寧にお包みしますが 素人の梱包になりますのでご理解下さい。お値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/stepchild656652.html
http://narcologia.ru/goods/seamless695329.html
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