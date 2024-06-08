YAMAHA THR10 ギターアンプ

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商品詳細
たまに自宅の練習で使ってました。動作確認済み少し擦り傷あります写真にて確認してください簡易でアルコール清掃します本体、電源コード、のみです。プチプチ包んでダンボールにて発送します。送料込みでの価格ではございますが、北海道と沖縄県の方に関しては＋1500円となりますのでご購入前にコメントを必ずお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/assessor956603.html
http://narcologia.ru/goods/browse489091.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle222066.html
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