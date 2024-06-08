Technics SL-1200 MK3D ターンテーブル テクニクス

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種類···ターンテーブルTechnicsターンテーブルのSL-1200MK3Dの出品になります。当方はDJとして使用せず、リスニング用として使用していました。このモデルは数々のDJ、アーティスト達が使う名機となります。付属品として針はそのままお付け致します。ケースもつけます。ケースは上にかぶせるタイプになります。14枚目の写真のようにケースにわれがあります。宜しくお願い致します。種類...ターンテーブル