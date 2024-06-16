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- 葉画（押し花）額入り 《鯉》
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商品詳細
絵画の種類···その他形式···額縁入り主な画材···その他押し花にした葉で鯉を描いた葉画額の大きさ横45.5cm×38cm絵の大きさ横32.5cm×23.5cm個展で展示していたものです。#押し花絵画#押し花#葉画#額入り
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