布袋寅泰 ツアーグッズ バスタオル1枚 + スポーツタオル×2枚

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商品詳細
布袋寅泰ツアーグッズ・1999年GREATESTHITSTOURバスタオル1枚（未使用品）・2011年30thANNIVERSARYHOTEITHEANTHOLOGY“一期一会“MEMORIALSUPERBESTTOURスポーツタオル×2枚開封されているので数回使用したかもしれません、目立つ色落ちは無いように思います。自宅保管の中古品となりますので、ご理解の上ご検討宜しくお願い致します。
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