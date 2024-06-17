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布袋寅泰 ツアーグッズ バスタオル1枚 + スポーツタオル×2枚
商品番号 A60937138439
商品名

布袋寅泰 ツアーグッズ バスタオル1枚 + スポーツタオル×2枚
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

布袋寅泰ツアーグッズ・1999年GREATESTHITSTOURバスタオル1枚（未使用品）・2011年30thANNIVERSARYHOTEITHEANTHOLOGY“一期一会“MEMORIALSUPERBESTTOURスポーツタオル×2枚開封されているので数回使用したかもしれません、目立つ色落ちは無いように思います。自宅保管の中古品となりますので、ご理解の上ご検討宜しくお願い致します。
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