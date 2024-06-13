★タイガーマスク★ソフビ人形★中嶋製作所

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商品詳細
●タイガーマスクの㈱中嶋製作所のソフビ人形になります。●身長は、約24.5cmになります。●マントに小穴がありますが、汚れ等は少なく状 態はすこぶる良好です。●画像で状態をご確認の上で、ご購入ください。フィギュア#ブルマァク#バンダイ#旧バンダイ#仮面ライダー#ウルトラマン#ウルトラセブン#伊達直人#レトロ#昭和#アニメ#プロレス#ジャイアント馬場#アントニオ猪木#新日プロレス#全日プロレス#虎の穴
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