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★タイガーマスク★ソフビ人形★中嶋製作所
商品番号 F93258179432
商品名

★タイガーマスク★ソフビ人形★中嶋製作所
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 22,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●タイガーマスクの㈱中嶋製作所のソフビ人形になります。●身長は、約24.5cmになります。●マントに小穴がありますが、汚れ等は少なく状　態はすこぶる良好です。●画像で状態をご確認の上で、ご購入ください。フィギュア#ブルマァク#バンダイ#旧バンダイ#仮面ライダー#ウルトラマン#ウルトラセブン#伊達直人#レトロ#昭和#アニメ#プロレス#ジャイアント馬場#アントニオ猪木#新日プロレス#全日プロレス#虎の穴
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http://narcologia.ru/goods/encourage255872.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture869341.html
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