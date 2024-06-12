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にじさんじ 笹木咲 誕生日グッズフルセット 2021年
商品番号 Y97983194316
商品名

にじさんじ 笹木咲 誕生日グッズフルセット 2021年
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年に期間限定販売された笹木咲さんの誕生日グッズ一式です。⚠️ボイスは付いてきません全てのグッズが一度開封済みです。およそ1年半前から仕舞い込んでいました。それぞれ飾っていた時間は長くはありませんが、アクリル材質の物は細かいキズ等、タペストリーは巻きジワが、気にならない程度ですがそれぞれありますので神経質な方はお気をつけください。
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