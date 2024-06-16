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【ドラクエコレクション】ニジゲンノモリ　たまねぎスライム　メタルフィギュア　新品
商品番号 O92085551064
商品名

【ドラクエコレクション】ニジゲンノモリ　たまねぎスライム　メタルフィギュア　新品
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,475 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます^^ニジゲンノモリドラゴンクエストアイランドオリジナルモンスターたまねぎスライムメタルフィギュア皮なし新品未使用即購入ok値引不可匿名配送レアコレクションメタル素材に少し乳白色の入った黄色で彩色をすることで、＜かわ無し＞の色味をしっかり再現！ツヤと輝きが魅力なダイキャスト素材のメタルフィギュアです。●サイズ：約W43㎜×D40㎜×H44㎜　重量：124ｇ●素材：ダイキャスト素材のメタルフィギュア人気ゲームタイトル···ドラゴンクエストフィギュア種類···コレクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/moisture610769.html
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