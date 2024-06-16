【ドラクエコレクション】ニジゲンノモリ　たまねぎスライム　メタルフィギュア　新品

ご覧いただきありがとうございます^^ニジゲンノモリドラゴンクエストアイランドオリジナルモンスターたまねぎスライムメタルフィギュア皮なし新品未使用即購入ok値引不可匿名配送レアコレクションメタル素材に少し乳白色の入った黄色で彩色をすることで、＜かわ無し＞の色味をしっかり再現！ツヤと輝きが魅力なダイキャスト素材のメタルフィギュアです。●サイズ：約W43㎜×D40㎜×H44㎜ 重量：124ｇ●素材：ダイキャスト素材のメタルフィギュア人気ゲームタイトル···ドラゴンクエストフィギュア種類···コレクションフィギュア



ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー たまねぎスライム | ニジゲンノモリ オンラインショップ powered by BASE



ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー たまねぎスライム | ニジゲンノモリ オンラインショップ powered by BASE



ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー たまねぎスライム | ニジゲンノモリ オンラインショップ powered by BASE



ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー たまねぎスライム | ニジゲンノモリ オンラインショップ powered by BASE



ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー たまねぎキング | ニジゲンノモリ オンラインショップ powered by BASE



ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー ホミロット4世 | ニジゲンノモリ オンラインショップ powered by BASE



ドラゴンクエスト たまねぎスライムぬいぐるみ L ＜かわ巾着付き＞ | ニジゲンノモリ オンラインショップ powered by BASE



ドラゴンクエスト たまねぎスライムぬいぐるみ M ＜かわ有り＞ | ニジゲンノモリ オンラインショップ powered by BASE



ドラゴンクエスト ぎゅっとにぎろう！たまねぎスライム ＜かわ無し ...



ドラゴンクエスト 歯ブラシスタンド たまねぎスライム ＜かわ有り＞ | ニジゲンノモリ オンラインショップ powered by BASE



ドラゴンクエスト たまねぎキングぬいぐるみ S | ニジゲンノモリ ...



ドラゴンクエスト たまねぎスライムくるりんぬいぐるみ S かわ有り ...



ドラゴンクエスト ハンディモップ ＜たまねぎスライム＞ | ニジゲンノモリ オンラインショップ powered by BASE



ドラゴンクエスト かわ巾着付きスリッパ ＜たまねぎスライム＞ | ニジゲンノモリ オンラインショップ powered by BASE



ドラゴンクエスト メタルキーリング たまねぎスライム | ニジゲンノモリ オンラインショップ powered by BASE