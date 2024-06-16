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BOSS ACS-LIVE Acoustic Singer LIVE
商品番号 U73288302673
商品名

BOSS ACS-LIVE Acoustic Singer LIVE
ブランド名 ボス
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOSSのアコースティック・ステージ・アンプ(フットスイッチ付)です。以下はメーカーの商品説明です。・プレミアム・サウンドと多彩な機能を凝縮したプロフェッショナル・アコースティック・アンプ・60Wのバイ・アンプ設計。16cm（6.5インチ）のカスタム・ウーファーとドーム・ツィーターを搭載・ディスクリート・アナログ・インプット回路と3バンドEQを搭載した2チャンネル仕様・ギター・チャンネルにはアコースティック・ギター本来の自然で豊かな鳴りを取り戻すAcousticResonance機能を搭載・標準/XLRのコンボ・ジャックを搭載しボーカルやギター・マイク、その他の楽器を入力できるマイク・チャンネル装備・ギター・チャンネルにはChorus、マイク・チャンネルにはDelay/Echo、両チャンネルにそれぞれReverbを搭載・ギターのコード進行から⾃動でキーを検出し、⾳楽的で⾃然なハーモニーをつけてくれるHarmony機能を装備・ライブ・パフォーマンスでだけでなく、練習や曲作りにも活躍するLooper機能を搭載・各チャンネルに、ハウリング・ノイズを除去するAnti-Feedback機能を装備・XLRDIアウトを2系統搭載し、各チャンネルの独立出力（ダイレクト音かエフェクト音を選択可能）、もしくは各チャンネルのミックス・サウンドを出力可能・PCへのダイレクト・レコーディングが可能なUSB出力・Looper、Harmony、エフェクトはフットスイッチでコントロール可能
http://narcologia.ru/goods/procurement877633.html
http://narcologia.ru/goods/protein967734.html
http://narcologia.ru/goods/peroration585915.html
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