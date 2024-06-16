- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- アンプ
- >
- BOSS ACS-LIVE Acoustic Singer LIVE
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
BOSSのアコースティック・ステージ・アンプ(フットスイッチ付)です。以下はメーカーの商品説明です。・プレミアム・サウンドと多彩な機能を凝縮したプロフェッショナル・アコースティック・アンプ・60Wのバイ・アンプ設計。16cm（6.5インチ）のカスタム・ウーファーとドーム・ツィーターを搭載・ディスクリート・アナログ・インプット回路と3バンドEQを搭載した2チャンネル仕様・ギター・チャンネルにはアコースティック・ギター本来の自然で豊かな鳴りを取り戻すAcousticResonance機能を搭載・標準/XLRのコンボ・ジャックを搭載しボーカルやギター・マイク、その他の楽器を入力できるマイク・チャンネル装備・ギター・チャンネルにはChorus、マイク・チャンネルにはDelay/Echo、両チャンネルにそれぞれReverbを搭載・ギターのコード進行から⾃動でキーを検出し、⾳楽的で⾃然なハーモニーをつけてくれるHarmony機能を装備・ライブ・パフォーマンスでだけでなく、練習や曲作りにも活躍するLooper機能を搭載・各チャンネルに、ハウリング・ノイズを除去するAnti-Feedback機能を装備・XLRDIアウトを2系統搭載し、各チャンネルの独立出力（ダイレクト音かエフェクト音を選択可能）、もしくは各チャンネルのミックス・サウンドを出力可能・PCへのダイレクト・レコーディングが可能なUSB出力・Looper、Harmony、エフェクトはフットスイッチでコントロール可能
http://narcologia.ru/goods/procurement877633.html
http://narcologia.ru/goods/protein967734.html
http://narcologia.ru/goods/peroration585915.html
BOSS ACS-LIVE Acoustic Singer LIVE アコースティックギター用アンプ
ACS-LIVE Acoustic Singer Live
Amazon.co.jp: BOSS ACS-LIVE Acoustic Singer LIVE アコースティック ...
BOSS『Acoustic Singer Live』アコースティックギター用アンプ 60W ...
Amazon | BOSS ACS-LIVE Acoustic Singer LIVE アコースティックギター ...
ACS-LIVE Acoustic Singer Live
イシバシ楽器店】
BOSS『Acoustic Singer Live』アコースティックギター用アンプ 60W ...
BOSS ACS LIVE LT Acoustic Singer Live LT アコースティックギター ...
BOSS ACS-LIVE Acoustic Singer LIVE アコースティックギター用アンプ 純正アンプカバー付き 2点セット
Acoustic Singer Live（ACS-LIVE）
BOSS Acoustic Singer Live LT [ACS-LIVELT] ｜イケベ楽器店
Boss ACS Acoustic Singer Live – Thomann UK
http://narcologia.ru/goods/procurement877633.html
http://narcologia.ru/goods/protein967734.html
http://narcologia.ru/goods/peroration585915.html
BOSS ACS-LIVE Acoustic Singer LIVE アコースティックギター用アンプ
ACS-LIVE Acoustic Singer Live
Amazon.co.jp: BOSS ACS-LIVE Acoustic Singer LIVE アコースティック ...
BOSS『Acoustic Singer Live』アコースティックギター用アンプ 60W ...
Amazon | BOSS ACS-LIVE Acoustic Singer LIVE アコースティックギター ...
ACS-LIVE Acoustic Singer Live
イシバシ楽器店】
BOSS『Acoustic Singer Live』アコースティックギター用アンプ 60W ...
BOSS ACS LIVE LT Acoustic Singer Live LT アコースティックギター ...
BOSS ACS-LIVE Acoustic Singer LIVE アコースティックギター用アンプ 純正アンプカバー付き 2点セット
Acoustic Singer Live（ACS-LIVE）
BOSS Acoustic Singer Live LT [ACS-LIVELT] ｜イケベ楽器店
Boss ACS Acoustic Singer Live – Thomann UK