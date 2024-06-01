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イタリア マジョルカ焼 ハンドペイント 壺 フラワーベース 花瓶
商品番号 Q72208948514
商品名

イタリア マジョルカ焼 ハンドペイント 壺 フラワーベース 花瓶
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品情報】　美しい手描きの絵付けが施されたマジョルカ焼の手頃なサイズの壺です。　　【状態】　カケ、ワレありませんが、中古の長期保管品ですので、経年劣化あるとお考え下さい。　【サイズ】　高さ約24㎝【ご注意下さい】　プロフィール記載事項にご了承の上ご購入下さい。　中古品にご理解のある方のみご購入をお願いいたします。　二次流通品ですので、ご了承の上ご購入下さい。　画像の品がすべてで現状お渡しとなります。　発送には再利用の段ボールを使用させて頂く場合があります。　即購入可です。#陶器　#金彩　#洋食器　#花瓶　#薔薇　#手描き#ハンドペインティング　#マグカップ#BONECHINA#ボーンチャイナ#royal#crown#derby#ロイヤルクラウンダービー#hutschenreuther#フッチェンロイター#copenhagen#ロイヤルコペンハーゲン#ginori#リチャードジノリ#MINTON#ミントン　#ハドンホール#WEDGWOOD#wedgwood#ウェッジウッド#rosenthal#ローゼンタール#herend#ヘレンド　#ロイヤルドルトン　#ラリック　#Harrods#ハロッズ#KAISER#カイザー社#BAVARIA#ババリア#ノリタケ　#大倉陶園　#イギリス製　#ドイツ製　#イタリア製　#フランス製　#英国製#マイセン
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