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最終値下げ　1/200 　ルフトハンザ　747-200　D-ABYD
商品番号 Q76705752364
商品名

最終値下げ　1/200 　ルフトハンザ　747-200　D-ABYD
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現在の提示価格が最終価格となります。しばらくは販売しますが、購入者がいない場合はメルカリから当該商品を撤退させます。ヘルパ　1/200　ルフトハンザ　747-200　D-ABYD　ArtNo.571319の出品です。ダイキャストモデルです。コレクション整理のため出品します。購入後、暗室(禁煙)にて保管しておりましたので美品かと思いますが、外箱に細かな凹み、キズ、微細な汚れなどございます。詳しくは写真にてご確認いただければ幸いです。ノークレーム/ノーリターンでお願い致します。よろしくお願いいたします。検索用：ヘルパ　1/200　ルフトハンザ　747-200　D-ABYD　ArtNo.:571319スケール...1/200
http://narcologia.ru/goods/appendectomy942153.html
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機体記号 : D-ABYD (ルフトハンザドイツ航空) 航空機体ガイド ...

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747-100 ルフトハンザドイツ航空 D-ABYC 1/200 ※金属製 [WB-Classic]

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機体記号 : D-ABYD (ルフトハンザドイツ航空) 航空機体ガイド ...

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747-100 ルフトハンザドイツ航空 D-ABYC 1/200 ※金属製 [WB-Classic]

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