現在の提示価格が最終価格となります。しばらくは販売しますが、購入者がいない場合はメルカリから当該商品を撤退させます。ヘルパ 1/200 ルフトハンザ 747-200 D-ABYD ArtNo.571319の出品です。ダイキャストモデルです。コレクション整理のため出品します。購入後、暗室(禁煙)にて保管しておりましたので美品かと思いますが、外箱に細かな凹み、キズ、微細な汚れなどございます。詳しくは写真にてご確認いただければ幸いです。ノークレーム/ノーリターンでお願い致します。よろしくお願いいたします。検索用：ヘルパ 1/200 ルフトハンザ 747-200 D-ABYD ArtNo.:571319スケール...1/200



最終値下げ 1/200 ルフトハンザ 747-200 D-ABYD-



最終値下げ 1/200 ルフトハンザ 747-200 D-ABYD-



747-100 ルフトハンザドイツ航空 D-ABYC 1/200 ※金属製 [WB-Classic]



最終値下げ 1/200 ルフトハンザ 747-200 D-ABYD-



機体記号 : D-ABYD (ルフトハンザドイツ航空) 航空機体ガイド ...



最終値下げ 1/200 ルフトハンザ 747-200 D-ABYD-



ルフトハンザドイツ航空 Boeing 747-200 D-ABYJ 伊丹空港 航空フォト ...



herpa ヘルパ 1/200 ルフトハンザ航空 B747-200 金属製 www ...



ルフトハンザドイツ航空 Boeing 747-200 D-ABYX 伊丹空港 航空フォト ...



ルフトハンザドイツ航空 Boeing 747-200 D-ABYK 成田国際空港 航空 ...



ルフトハンザドイツ航空 Boeing 747-200 D-ABYQ テッドスティーブンズ ...



747-100 ルフトハンザドイツ航空 D-ABYC 1/200 ※金属製 [WB-Classic]



herpa ヘルパ 1/200 ルフトハンザ航空 B747-200 金属製 www ...



機体記号 : D-ABYD (ルフトハンザドイツ航空) 航空機体ガイド ...



747-100 ルフトハンザドイツ航空 D-ABYC 1/200 ※金属製 [WB-Classic]