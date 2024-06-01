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- 最終値下げ 1/200 ルフトハンザ 747-200 D-ABYD
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商品詳細
現在の提示価格が最終価格となります。しばらくは販売しますが、購入者がいない場合はメルカリから当該商品を撤退させます。ヘルパ 1/200 ルフトハンザ 747-200 D-ABYD ArtNo.571319の出品です。ダイキャストモデルです。コレクション整理のため出品します。購入後、暗室(禁煙)にて保管しておりましたので美品かと思いますが、外箱に細かな凹み、キズ、微細な汚れなどございます。詳しくは写真にてご確認いただければ幸いです。ノークレーム/ノーリターンでお願い致します。よろしくお願いいたします。検索用：ヘルパ 1/200 ルフトハンザ 747-200 D-ABYD ArtNo.:571319スケール...1/200
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http://narcologia.ru/goods/freezer952098.html
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最終値下げ 1/200 ルフトハンザ 747-200 D-ABYD-
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747-100 ルフトハンザドイツ航空 D-ABYC 1/200 ※金属製 [WB-Classic]
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