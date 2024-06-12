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stray kids スキズ　トレカ　グッズ　チャンビン　セット　限定　レア
商品番号 H96769455685
商品名

stray kids スキズ　トレカ　グッズ　チャンビン　セット　限定　レア
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

説明を最後までお読みください。お値下げバラ売り不可です。複数購入時のセットの組み合わせによっては多少のお値下げはさせていただきます。ODDINARY・トレカ1種、ミニポスター1種　・MUSICPLANT特典トレカ1種christmasevel・60Pフォトブック、CD、ステッカーNOEASY・soundwaveラキドロ　フォトフィルム1種2022SEASONSGREETINGS・ポラロイドフォト2種、ステッカー、マグネットナシフィック　NACIFIC・トレカ1種UNLOCKGOLIVEINLIFE・ステッカー1種、・ポラロイドフォトカード3種WorldtourDistrict9UnlockBlu-rayDVD:特典フォト1種ソリクン・フォトカード1種18点チャンビンセットです。未使用ですが海外製品のため初期キズ、スレ、重なり跡等ある場合がありますので細かいことを気にされる方は購入ご遠慮願います。アルバムも同様です。破損しないように梱包はいたしますが万が一の破損は責任は一切取れませんのであらかじめご了承ください。ですが今まで破損、事故らは1回もありませんでした！他でも出品中なのでコメントでご確認お願い致します！
http://narcologia.ru/goods/peroration68915.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis435644.html
http://narcologia.ru/goods/capitation753608.html
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