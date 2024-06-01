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レア　レトロ　ブラックライトポスター　70s 70年代 ヒッピー サイケデリック
商品番号 C83580627558
商品名

レア　レトロ　ブラックライトポスター　70s 70年代 ヒッピー サイケデリック
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 6,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☺︎一年ぐらい飾ってました。額縁も特に難もなく綺麗だと思います。⚠︎サイズ約90㎝×約65.5㎝（額縁のサイズです）⚠︎年代物になりますのでご理解ある方のご購入お願いいたします。⚠︎額縁に入れての発送で大きさがある為、配送料が2000円ぐらいかかります。#ヴィンテージポスター　#ベルベットポスター#ブラックライト#ヒッピー#バイカー#ビンテージポスター#サイケデリック#古物
http://narcologia.ru/goods/perpetual737146.html
http://narcologia.ru/goods/procurement598333.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical523301.html

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