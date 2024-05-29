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- 1/6 ブラックパンサー フィギュア
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商品詳細
シビルウォー版のスーツです。ブランド不明です(ホットトイズではないと思います)。ところどころ塗装の荒いところがあります。関節がゆるいところがありますが自立できます。トラブル防止のためプロフ一読よろしくお願いします。スケール...1/6フィギュア種類...アクションフィギュア
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