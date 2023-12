お値下げ レトロ 額縁付き 赤色＆ピンク色＆白色のお花がすてきな 油絵 絵画

お値下げレトロ額縁付き赤色&ピンク色&白色のお花がすてきな油絵絵画です♪色鮮やかなカーネーションが素敵なお品です。左下に描いた人「TAIYO」のサイン入りです。サイズ額縁タテ47×ヨコ56.5×幅4.5センチ額入りの状態の油絵タテ30×ヨコ40センチ写真8〜9枚目ガラス部分指でさしてある所にゴムが溶けたような跡があります。プチプチ梱包で発送させていただきます。お部屋に飾ったり、コレクションにもいかがですか?即購入可能です。



